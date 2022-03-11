Баронесса Николсон: ЮГК обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе

Южный газовый коридор (ЮГК) обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе.

Южный газовый коридор (ЮГК) обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе.

Об этом в интервью Report заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

"Сейчас он [ЮГК] обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе. Это огромное достижение, оно уникально", - сказала она.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.

C полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.