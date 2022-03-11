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Баронесса Николсон: ЮГК обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе

Баронесса Николсон: ЮГК обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе Южный газовый коридор (ЮГК) обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе.
Энергетика
11 марта 2022 г. 15:20
Баронесса Николсон: ЮГК обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе

Южный газовый коридор (ЮГК) обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе.

Об этом в интервью Report заявила торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

"Сейчас он [ЮГК] обеспечивает энергоресурсами большое число стран по всей Европе. Это огромное достижение, оно уникально", - сказала она.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.

C полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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