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Баронесса Николсон: Встреча с президентом Азербайджана прошла очень продуктивно

Баронесса Николсон: Встреча с президентом Азербайджана прошла очень продуктивно "Встреча с президентом Азербайджана прошла очень продуктивно".
Энергетика
29 мая 2023 г. 19:41
Баронесса Николсон: Встреча с президентом Азербайджана прошла очень продуктивно

"Встреча с президентом Азербайджана прошла очень продуктивно".

Как передает Report, об этом посланник премьер-министра Великобритании Баронесса Эмма Николсон поделилась впечатлениями со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это неделя будет очень интересной, потому что стартует Бакинская Энергетическая неделя",- добавила Баронесса.

Напомним, что сегодня начался четырехдневный визит баронессы в Азербайджан. Николсон примет участие в мероприятии Baku Connect, чтобы обсудить возможности энергетического рынка и процесс перехода Азербайджана на "чистую" энергию. Она также примет участие в "Бакинской энергетической неделе" и "Бакинском энергетическом форуме". Также запланированы встречи с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром культуры Адылем Керимли, спикером парламента Сахибой Гафаровой и представителями энергетических, строительных и медицинских компаний.

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Версия на азербайджанском языке Baronessa Nikolson: “Azərbaycan Prezidenti ilə görüş çox məhsuldar keçdi”

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