Баронесса Николсон: Встреча с президентом Азербайджана прошла очень продуктивно

"Встреча с президентом Азербайджана прошла очень продуктивно".

"Встреча с президентом Азербайджана прошла очень продуктивно".

Как передает Report, об этом посланник премьер-министра Великобритании Баронесса Эмма Николсон поделилась впечатлениями со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это неделя будет очень интересной, потому что стартует Бакинская Энергетическая неделя",- добавила Баронесса.

Напомним, что сегодня начался четырехдневный визит баронессы в Азербайджан. Николсон примет участие в мероприятии Baku Connect, чтобы обсудить возможности энергетического рынка и процесс перехода Азербайджана на "чистую" энергию. Она также примет участие в "Бакинской энергетической неделе" и "Бакинском энергетическом форуме". Также запланированы встречи с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром культуры Адылем Керимли, спикером парламента Сахибой Гафаровой и представителями энергетических, строительных и медицинских компаний.