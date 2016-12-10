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    Баркиндо: Страны, не входящие в ОПЕК, могут сократить добычу более чем на 600 тыс. баррелей в сутки

    В Вене началось экстренное заседание стран-членов ОПЕК

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Вене началось экстренное заседание стран-членов ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию. После этого состоится основное заседание организации.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, перед началом встречи генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо ожидает, что страны, не входящие в ОПЕК, могут сократить добычу более чем на 600 тыс. баррелей в сутки.

    Генсек пояснил, что ожидает подписания декларации между ОПЕК и независимыми производителями по итогам основной встречи. Он также назвал ее исторической.

    Отметим, что делегация Азербайджана также участвует на встрече.

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