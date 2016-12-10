Баркиндо: Страны, не входящие в ОПЕК, могут сократить добычу более чем на 600 тыс. баррелей в сутки

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Вене началось экстренное заседание стран-членов ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию. После этого состоится основное заседание организации.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, перед началом встречи генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо ожидает, что страны, не входящие в ОПЕК, могут сократить добычу более чем на 600 тыс. баррелей в сутки.

Генсек пояснил, что ожидает подписания декларации между ОПЕК и независимыми производителями по итогам основной встречи. Он также назвал ее исторической.

Отметим, что делегация Азербайджана также участвует на встрече.