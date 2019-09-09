Баркиндо: Саудовская Аравия не изменит политику в отношении ОПЕК+

Назначение нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии не повлияет на политику страны в отношении ОПЕК+.
Как передает Report, об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского нефтяного конгресса, который проходит в Сингапуре.
Как отметил Баркиндо, связавшись с представителем Саудовской Аравии в ОПЕК, тот подтвердил ему неизменность в политике ОПЕК+.
"Да, я связывался. Он подтвердил. Мы не ожидаем изменений в политике ОПЕК+. Она останется прежней", - сказал генсек.
Отметим, что ранее новым главой министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии назначен сын короля - принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Он сменил на посту Халеда аль-Фалеха.
Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, а также выступает лидером соглашения ОПЕК+.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости