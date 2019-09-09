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Баркиндо: Саудовская Аравия не изменит политику в отношении ОПЕК+

Баркиндо: Саудовская Аравия не изменит политику в отношении ОПЕК+

Назначение нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии не повлияет на политику страны в отношении ОПЕК+.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского нефтяного конгресса, который проходит в Сингапуре.

Как отметил Баркиндо, связавшись с представителем Саудовской Аравии в ОПЕК, тот подтвердил ему неизменность в политике ОПЕК+.

"Да, я связывался. Он подтвердил. Мы не ожидаем изменений в политике ОПЕК+. Она останется прежней", - сказал генсек.

Отметим, что ранее новым главой министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии назначен сын короля - принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. Он сменил на посту Халеда аль-Фалеха.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, а также выступает лидером соглашения ОПЕК+.

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