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    Баркиндо: Необходимы дополнительные шаги для сохранения стабильности нефтяного рынка

    Обсуждения ОПЕК возглавляют Саудовская Аравия и Россия© AFP 2017/ PIUS UTOMI EKPEI

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Страны-производители нефти могут быть вынуждены предпринять ряд дополнительных шагов для сохранения стабильности нефтяного рынка в 2018 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в Нью-Дели.

    В ходе встречи с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом Баркиндо заявил, что существует единое мнение по вопросу начала процесса ребалансировки нефтяного рынка и дополнительных шагов для обеспечения стабильности рынка в 2018 году. Он подчеркнул, что обсуждения ОПЕК возглавляют Саудовская Аравия и Россия. 

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