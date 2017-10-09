Баркиндо: Необходимы дополнительные шаги для сохранения стабильности нефтяного рынка

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Страны-производители нефти могут быть вынуждены предпринять ряд дополнительных шагов для сохранения стабильности нефтяного рынка в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в Нью-Дели.

В ходе встречи с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом Баркиндо заявил, что существует единое мнение по вопросу начала процесса ребалансировки нефтяного рынка и дополнительных шагов для обеспечения стабильности рынка в 2018 году. Он подчеркнул, что обсуждения ОПЕК возглавляют Саудовская Аравия и Россия.