Баркиндо: Ближний Восток останется главным поставщиком нефти в Азию

Ближний Восток сохранит свои позиции в качестве основного источника поставок сырой нефти в Азию, несмотря на увеличение поставок из США.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в интервью S&P Global Platts.

«Конечно, с ростом добычи нефти в США, Штаты стали новым экспортером в Азию, и в настоящее время экспорт сырой нефти составляет более 1 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее, объем американского экспорта по-прежнему намного ниже уровня поставок из Ближнего Востока в Азию», - сказал Баркиндо.

Кроме того, генсек ОПЕК отметил, что растущий спрос на нефть в Азии в ближайшем будущем должен будет покрываться за счет "черного золота" из различных регионов, но, по его мнению, Ближний Восток останется основным источником энергоснабжения.