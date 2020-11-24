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Barclays: В 2021 г. средняя цена барреля нефти Brent составит 53 долларов

Barclays: В 2021 г. средняя цена барреля нефти Brent составит 53 долларов Такой прогноз основан на двух основных факторах
Энергетика
24 ноября 2020 г. 17:49
Barclays: В 2021 г. средняя цена барреля нефти Brent составит 53 долларов

Инвестиционный банк Barclays оставил без изменений свой прогноз по средней цене на нефть в будущем году.

Как передает Report со ссылкой на oilexp, стоимость барреля нефти марки Brent составит 53 долларов США за баррель.

По мнению аналитиков банка, такой прогноз основан на ожиданиях дисциплинированного исполнения условий международного соглашения группы ОПЕК+ всеми ее участниками. Также учтены новости о многообещающих тестах вакцины против коронавируса COVID-19. Данные обстоятельства могут повлечь увеличение спроса на нефть в мире.

Считается, что ключевое воздействие на спрос должна оказать вакцина против коронавируса. Вакцинирование поможет стабилизировать процесс восстановления мировой экономики.

Barclays указывает, что в 2021 году средняя цена на Brent составит 53 долларов США за баррель, а средняя цена на WTI — 50 долларов США за баррель.

Ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, вместе именуемые группой ОПЕК+, продлят срок нынешнего уровня ограничений нефтедобычи, по крайней мере, на три месяца.

Напомним, что виртуальный министерский саммит ОПЕК и ОПЕК+ пройдет 30 ноября и 1 декабря. Главным вопросом повестки дня станет продление действующего уровня сокращения нефтедобычи (7,7 млн б/с) как минимум до конца I квартала 2021 года. Согласно ранее утвержденному графику предполагалось, что производство сырья участниками сделки возрастет на 1,9 млн б/с.

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Версия на азербайджанском языке “Barclays”: 2021-ci ildə “Brent”in orta qiyməti 53 dollar olacaq

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