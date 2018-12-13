Barclays: Средняя цена нефти составит 72 доллара в будущем году

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть восстановятся до 75 долларов за баррель в первом квартале, а в целом по итогам 2019 года в среднем составят 72 доллара за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из прогноза аналитиков британского Barclays.

Эксперты ожидают волатильности рынка на протяжении года, учитывая вступление в силу с 1 января 2020 года норматива Международной морской организации (IMO) о максимальном содержании серы в используемом при морских перевозках топливе не более 0,5%.

Значительные объемы добычи природного газа превысят повышение спроса и будут оказывать давление на цены, полагают в Barclays.

По мнению аналитиков, медь ко второму кварталу 2019 года подорожает до 6 550 долларов за тонну, а потом снизится во втором полугодии, в результате чего средняя цена по итогам всего следующего года составит 6 263 доллара за тонну. Однако если новое усиление опасений относительно торговых войн будет сочетаться со слабостью emerging markets, это может привести к падению котировок ниже 5 500 долларов за тонну.