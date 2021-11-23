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Barclays повысил прогнозные цены на нефть на 2022 год

Barclays повысил прогнозные цены на нефть на 2022 год Barclays повысил прогноз средней цены на нефть на 2022 год на 3 доллара США — до 80 и 77 долларов США за баррель для нефти Brent и West Texas Intermediate (WTI) соответственно.
Энергетика
23 ноября 2021 г. 17:33
Barclays повысил прогнозные цены на нефть на 2022 год

Barclays повысил прогноз средней цены на нефть на 2022 год на 3 доллара США — до 80 и 77 долларов США за баррель для нефти Brent и West Texas Intermediate (WTI) соответственно.

Как передает Report, в банке прогнозируют более быстрое, чем ожидалось, сокращение запасов и осторожную реакцию со стороны предложения, чтобы компенсировать скромный профицит в следующем году.

Цены на нефть упали во вторник из-за разговоров о том, что Соединенные Штаты, Япония и Индия высвободят запасы сырой нефти, чтобы сдержать рост цен, несмотря на угрозу падения спроса на фоне новой коронавирусной вспышки в Европе.

Barclays ожидает, что сокращающийся дефицит [предложения] в I‒IV кварталах 2021 года превратится в профицит в I‒II кварталах 2022 года. Ранее прогнозировалось, что рынок нефти станет профицитным во II квартале 2022 года. В то же время аналитики банка считают, что более низкая отправная точка для потенциального наращивания запасов в следующем году должна более чем компенсировать это.

«Мы считаем, что стратегические запасы нефти не являются устойчивым источником поставок, и эффект от такого вмешательства на рынок будет временным», — говорится в записке банка.

Ожидается, что Соединенные Штаты объявят о ссуде сырой нефти из своих чрезвычайных запасов во вторник в попытке снизить цены на энергоносители, сообщил источник в администрации Байдена.

Barclays заявил, что постоянный всплеск COVID-19 представляет значительные риски для его прогнозов, поскольку может негативно сказаться на спросе, даже несмотря на то, что ОПЕК+, скорее всего, замедлит или даже приостановит свое продолжающееся сокращение ограничений предложения в ответ на существенное замедление спроса.

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Версия на английском языке Barclays raises 2022 oil price view

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