​Bank of America: В следующем году стоимость нефти марки WTI превысит цену на Brent

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Эксперты по сырьевому рынку Bank of America прогнозируют, что в следующем году стоимость техасской нефти марки WTI превысит цену на нефть марки Brent.

Как сообщает Report, причиной является повышение объемов добычи нефти на Среднем Востоке и сокращение добычи в США. Отмена санкций в отношении Ирана увеличит предложение нефти на Среднем Востоке, в США же существует вероятность сокращения добычи на месторождениях сланцевой нефти Bakken и Eagle Ford. В итоге, цена на нефть марки Brent упадет, стоимость нефти марки WTI повысится.

Отметим, что сейчас один баррель нефти марки Brent продается дороже нефти марки WTI на 5 долларов. В нижеследующем графике отражено изменение цен на нефть марок Brent и WTI. Как видно из графика, до начала 2010 года нефть марки WTI продавалась дороже нефти марки Brent. Затем цены почти сравнились и с начала 2011 года стоимость Brent вновь превысила WTI. В некоторых случаях эта разница (спред) достигла 20 долларов. Причиной стало заполнение нефтяных резервуаров в Кушинге за счет добываемой в Северной Дакоте и Канаде нефти марки WTI. В следующем году запасы в нефтяных резервуарах США могут несколько сократиться.