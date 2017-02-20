Bank of America: В ближайшие 5 лет ожидается невероятный скачок производства сланцевой нефти в США

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Производители сланцевой нефти США к 2022 году захватят большую долю рынка.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом говорится в прогнозе Bank of America Merril Lynch.

Согласно прогнозу, с IV квартала 2016 года по IV квартал 2017 года добыча сланцевой нефти в США может увеличиться на 600 тыс. баррелей в сутки, что станет следствием роста буровой активности и стремительного увеличения производительности. Если допустить, что цены на нефть в долгосрочной перспективе в среднем составят 60-70 долларов за баррель, среднегодовой рост производства сланцевой нефти в США в 2017-2020 годах составит 700 тыс. баррелей в сутки.

Следом за США рост производства будет происходить также в Бразилии, России, Казахстане и Канаде, источником чего станут такие гигантские проекты, как Lula, Kashagan или Johan Sverdrup. Производство нефти в странах, не входящих в ОПЕК, к 2022 году достигнет 61,7 млн баррелей в сутки. Это соответствует 830 тыс. баррелей в сутки среднегодового роста в предстоящие пять лет. Иными словами, источником дополнительного прироста добычи на 84% станет сланцевая нефть из США.