Bank of America: В 2023 году средняя стоимость нефти будет на уровне 100 долларов

Средняя стоимость барреля нефти в 2023 году будет составлять около 100 долларов. Однако рынок будет сильно колебаться от любого, даже малозначительного, изменения расклада сил на мировой арене.

Средняя стоимость барреля нефти в 2023 году будет составлять около 100 долларов. Однако рынок будет сильно колебаться от любого, даже малозначительного, изменения расклада сил на мировой арене.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в докладе одного из крупнейших в мире инвестиционных банков - Bank of America.

По мнению аналитиков банка, в наступающем 2023 году сырьевые котировки будут "на нервах".

"На рынке установится неустойчивое равновесие, нарушить которое легко сможет любой крупный игрок", - говорится в докладе.

Отмечается также, что любая из сторон, будь то ОПЕК, США, Китай или Россия, почувствуют стеснение в своих действиях.

Дополнительная неопределенность, по мнению аналитиков, будет связана с намечающейся рецессией в мировой экономике.

Относительно итогов 2022 года, отмечается, что для нефтяного рынка он заканчивается практически на тех же позициях, что и начался, несмотря на все события, которые должны были привести к перелому в этом секторе добычи сырья. Стоимость барреля нефти сорта Brent, которая летом торговалась выше отметки в 120 долларов, сейчас вновь вернулась в диапазон 76-77 долларов.

Помимо напряжения в геополитике и санкционных игр вроде "нефтяного потолка" на сырье из России, мировой рынок будет ощущать последствия проблем, накопленных еще с пандемии коронавируса 2020 года, считают аналитики банка.