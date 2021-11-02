Bank of America спрогнозировал нефть по 120 долларов к середине 2022 года

К концу июня 2022 года цена нефти марки Brent вырастет до 120 долларов США за баррель.

К концу июня 2022 года цена нефти марки Brent вырастет до 120 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, таковы прогнозы аналитиков Bank of America.

Они полагают, что повышенный спрос на бензин в сочетании с ограниченными мощностями по переработке может ускорить рост цен на сырье в 2022 году.



Глобальный энергетический кризис привел к резкому скачку цен на газ и уголь во всем мире, что способствовало ускоренному восстановлению нефтяных фьючерсов, отмечает группа аналитиков, в том числе эксперт Bank of America по товарным рынкам Франсиско Бланш. Так, в середине октября цена нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов США за баррель впервые за три года, а в конце месяца цена на нефть WTI превысила 85 долларов США за баррель.



В феврале 2021 года, эксперты JPMorgan говорили, что ожидают пятый за 100 лет суперцикл роста сырьевых рынков. Тогда аналитики банка прогнозировали рост цен на нефть Brent до 68 долларов США за баррель к четвертому кварталу 2021 года.



В то же время Международное энергетическое агентство допускает, что цены на нефть могут упасть до 36 долларов США за баррель к 2030 году. В докладе агентства этот сценарий рассматривается как самый радикальный, при котором мировой энергетический сектор сократит выбросы углеводородов до нуля к 2050 году. Спрос на нефть при этом сценарии достигнет пика к 2025 году.

