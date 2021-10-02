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Bank of America допустил рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель

Bank of America допустил рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель Bank of America прогнозирует стремительный рост цен на нефть до 100 долларов США за баррель впервые с 2014 года на фоне глобального энергокризиса.
Энергетика
2 октября 2021 г. 16:44
Bank of America допустил рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель

Bank of America прогнозирует стремительный рост цен на нефть до 100 долларов США за баррель впервые с 2014 года на фоне глобального энергокризиса.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Такой скачок нефтяных котировок приведет к масштабным проблемам в мировой экономике, говорится в сообщении.

По мнению экспертов BofA, на стоимость "черного золота" повлияют три фактора:

- рекордно высокие цены на газ;

- холодная зима;

- восстановление авиасообщения с США.

"Если все эти факторы объединятся, цены на нефть могут вырасти и привести ко второму витку инфляционного давления во всем мире" — заявили аналитики.

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Версия на английском языке Bank of America says oil prices may rise above $100

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