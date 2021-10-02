Bank of America допустил рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель

Bank of America прогнозирует стремительный рост цен на нефть до 100 долларов США за баррель впервые с 2014 года на фоне глобального энергокризиса.

Bank of America прогнозирует стремительный рост цен на нефть до 100 долларов США за баррель впервые с 2014 года на фоне глобального энергокризиса.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Такой скачок нефтяных котировок приведет к масштабным проблемам в мировой экономике, говорится в сообщении.

По мнению экспертов BofA, на стоимость "черного золота" повлияют три фактора:

- рекордно высокие цены на газ;

- холодная зима;

- восстановление авиасообщения с США.

"Если все эти факторы объединятся, цены на нефть могут вырасти и привести ко второму витку инфляционного давления во всем мире" — заявили аналитики.