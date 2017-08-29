Банк Jefferies ухудшил прогноз среднегодовой цены нефти

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Инвестиционный банк США Jefferies ухудшил прогноз по цене нефти марки Brent на 2018 год.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, аналитики Jefferies ухудшили прогноз среднегодовой цены Brent на следующий год с 64 долларов до 57 долларов за баррель, на 2019 год – с 67 долларов до 60 долларов за баррель, а на 2020 год – с 70 долларов до 65 долларов за баррель.

"Естественно, что рынок достаточно обеспечен предложением в краткосрочной перспективе, но мы ждем сокращения доказанных резервов, которые разрабатываются, и свободных мощностей, что поддержит рост цен в более длительной перспективе", - говорится в обзоре аналитиков Майкла Су и Зака Пархема.