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Баланс между доходами и расходами ГНФАР возможен при цене нефти в 55 долларов

Баланс между доходами и расходами ГНФАР возможен при цене нефти в 55 долларов Падение цен на нефть на 5 долларов США приводит к ежегодному снижению доходов сводного бюджета примерно на 1,4 млрд манатов по сравнению с прогнозом.
Энергетика
5 ноября 2021 г. 13:58
Баланс между доходами и расходами ГНФАР возможен при цене нефти в 55 долларов

Падение цен на нефть на 5 долларов США приводит к ежегодному снижению доходов сводного бюджета примерно на 1,4 млрд манатов по сравнению с прогнозом.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в законопроекте "О государственном бюджете на 2022 год".

Падение цен на нефть до 30 долларов может привести к снижению прогнозируемых доходов сводного бюджета на 5,8 млрд манатов.

Падение цен на нефть в течение одного года на 15 долларов и больше при сценарии в 50 долларов и сохранение их на этом уровне в течение одного года обусловливает осуществление дополнительных заимствований или трансфертов из Государственного нефтяного фонда, или комбинации этих двух мер. В этом случае сокращение расходов должно быть обеспечено в первую очередь за счет снижения инвестиционных расходов на незащищенные затраты, в соответствии с бюджетным законодательством.

Низкий уровень цен на нефть обуславливает необходимость консервативного подхода в ценах на нефть при расчете доходов и расходов бюджета с целью покрытия риска (митигации рисков).

Расчеты показывают, что в 2022 году при уровне 55 долларов за баррель нефти можно обеспечить баланс между доходами и расходами ГНФАР.

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