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Balakhanı Operating Company оштрафована на 7,5 тыс. манатов

Balakhanı Operating Company оштрафована на 7,5 тыс. манатов Balakhanı Operating Company оштрафована на 7,5 тыс. манатов
Энергетика
5 августа 2025 г. 15:37
Balakhanı Operating Company оштрафована на 7,5 тыс. манатов

Компания Balakhanı Operating Company оштрафована за выброс отходов в водоемы.

Как сообщили Report, нарушения выявлены Госагентством водных ресурсов в ходе контрольных мероприятий на водных объектах предприятия.

В частности, компания выбрасывала твердые и другие отходы в озеро Забрат в Сабунчинском районе столицы.

По факту в соответствии с законодательством составлены акт и протокол об административном правонарушении, которые вместе с собранными материалами были переданы в Сабунчинский районный суд.

Суд в свою очередь оштрафовал Balakhanı Operating Company на 7,5 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Balakhanı Operating Company” şirkəti cərimələnib

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