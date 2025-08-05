Balakhanı Operating Company оштрафована на 7,5 тыс. манатов

Balakhanı Operating Company оштрафована на 7,5 тыс. манатов

Компания Balakhanı Operating Company оштрафована за выброс отходов в водоемы.

Как сообщили Report, нарушения выявлены Госагентством водных ресурсов в ходе контрольных мероприятий на водных объектах предприятия.

В частности, компания выбрасывала твердые и другие отходы в озеро Забрат в Сабунчинском районе столицы.

По факту в соответствии с законодательством составлены акт и протокол об административном правонарушении, которые вместе с собранными материалами были переданы в Сабунчинский районный суд.

Суд в свою очередь оштрафовал Balakhanı Operating Company на 7,5 тыс. манатов.