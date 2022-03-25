Баку-Тбилиси-Джейхан назван основным альтернативным маршрутом экспорта каспийской нефти

Транзит нефти через российские порты могут частично заменить маршруты через порт Актау, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БДТ) или железнодорожные поставки в Китай или Узбекистан.

Транзит нефти через российские порты могут частично заменить маршруты через порт Актау, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) или железнодорожные поставки в Китай или Узбекистан.

Как передает Report, об этом говорится в обзоре агентства Argus. Ранее в марте погрузка нефти на морском терминале КТК под Новороссийском остановилась из-за аварии.

«Возможности поставщиков нефти из Каспийского региона осуществлять транзит через российские порты могут быть значительно ограничены санкциями, полагают участники рынка. Кроме того, выросли ставки фрахта, а расходы на перевозку нефти из Новороссийска с конца февраля предусматривают дополнительную страховую премию за военный риск», — указывают аналитики Argus.

В 2021 году суммарный транзит сырья через Россию составил 67,1 млн тонн. Из них подавляющая часть (64,3 млн тонн) пришлась на экспортеров казахстанской нефти, 1,8 млн тонн нефти — из Туркменистана, 1 млн тонн — из Азербайджана.

По оценкам Argus, поставщики нефти из Каспийского региона могут направить наиболее крупные объемы сырья на экспорт через казахстанский порт Актау (порт переваливает 2,1 млн тонн сырья при проектной мощности в 11,6 млн тонн в год).

«В качестве основного альтернативного маршрута экспорта из Актау акционеры крупных проектов в Казахстане рассматривают возможность поставок по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан», — отмечают аналитики. Его проектная мощность — 60 млн тонн в год, в прошлом году его фактическая загрузка составила 26 млн тонн. Участник рынка в разговоре с агентством отметил, что в самом трубопроводе есть профицит мощностей, однако инфраструктура для приема транзитных объемов ограничена. Весь объем транзитного сырья в БТД поставляет торговое подразделение Госнефтекомпании Азербайджана - SOCAR Trading.

Также казахстанские поставщики рассматривают возможность отгрузки сырья по железной дороге в направлении Батумского нефтяного терминала (БНТ) проектной мощностью 12 млн тонн в год. В прошлом году через этот комплекс прошло 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов, в основном его мощности используются для накопления партий российской нефти, которая приходит в порт на небольших судах.

Как отмечают аналитики, в Китай Казахстан в последние годы экспортировал сырье только по Казахстанско-Китайскому трубопроводу. Его основными сегментами являются Кенкияк — Кумколь (10 млн тонн в год) и Атасу — Алашанькоу (пропускная способность — 20 млн тонн в год). По оценкам Argus, учитывая нынешние поставки в Китай 11 млн тонн в год из Казахстана и России, мощность второго участка позволяет прокачивать в КНР еще 9 млн тонн в год. Часть сырья может доставляться к нему по железной дороге. Аналитики также считают, что еще 3–5 млн тонн нефти из Казахстана может вводиться в Китай по железной дороге через погранпереходы Достык — Алашанькоу и Алтынколь — Хоргос.

Как отмечает агентство, еще одним направлением для казахстанских экспортеров могут стать поставки по железной дороге в Узбекистан. По оценкам источника агентства, объем отгрузок в этом направлении вряд ли превысит 1–2 млн тонн в год.

Кроме того, несколько казахстанских производителей рассматривают возможность возобновить транскаспийские поставки нефти в Иран по схеме замещения. Они будут возможны после смягчения санкций в отношении исламской республики.

Напомним, что 22 марта Каспийский трубопроводный консорциум, крупнейшими акционерами которого являются «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%), приостановил работу двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском из-за повреждений, возникших при шторме. Как пояснил замминистра энергетики Павел Сорокин, если ущерб терминалу КТК подтвердится, то на его восстановление уйдет от полутора до двух месяцев. При этом потенциально будет потеряно 80% отгрузки, или до 1 млн баррелей в сутки.

Позднее гендиректор КТК Николай Горбань сообщил, что погрузка нефти на морском терминале компании под Новороссийском полностью остановлена. Прием сырья по трубопроводу происходит, однако резервуарная емкость заканчивается. По его оценкам, отгрузки нефти в терминале КТК в марте—апреле могут упасть в пять раз.

Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что за время восстановления работы терминала на рынки не будет поставляться определенный объем нефти, что отразится на них.