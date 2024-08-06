Баку и Астана готовят к подписанию соглашение о стратегическом партнерстве в энергосфере

Азербайджан планирует подписать с Казахстаном межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в энергетической сфере

Азербайджан планирует подписать с Казахстаном межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в энергосфере.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, выступая на первой встрече министров энергетики стран Центральной Азии.

Говоря о текущем уровне сотрудничества в энергосфере с Казахстаном, замминистра указал на возобновление с марта прошлого года транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

По его словам, позитивная динамика данного сотрудничества позволяет в перспективе повысить объем транспортировки нефти.

“В целях дальнейшего углубления энергетического сотрудничества между нашими странами подготовлен проект "Соглашения о стратегическом партнерстве в области энергетики между правительствами Азербайджана и Казахстана". Уверен, что подписание документа будет способствовать подъему наших отношений на стратегический уровень", - сказал О.Зейналов.

Кульпаш Конырова