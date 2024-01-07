Баку и Ашхабад ведут переговоры о продолжении своповых поставок газа

Азербайджан и Туркменистан ведут переговоры о продолжении своповых поставок газа.

Азербайджан и Туркменистан ведут переговоры о продолжении своповых поставок газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Национальной иранской газовой компании (NIGC).

По данным NIGC, поставки газа из Туркменистана в Азербайджан по территории Ирана временно прекращены.

"Баку и Ашхабад ведут переговоры по этому вопросу", - сообщают иранские СМИ со ссылкой на NIGC.

Отмечается, что своповые поставки будут возобновлены после достижения соглашения между двумя странами.

Как сообщалось ранее, Иран с января 2022 года приступил к транспортировке газа, полученного из Туркменистана, в Азербайджан, в соответствии с трехсторонним своповым соглашением, подписанным 28 ноября 2021 года в Ашхабаде. Договор предусматривал поставки в Азербайджан через Иран до 1,5-2 млрд кубометров туркменского газа в год.

В начале июня 2022 года министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана должны были вырасти вдвое.