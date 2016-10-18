Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Баку готов в одностороннем порядке отказаться от наращивания добычи нефти, не дожидаясь решений других производителей. Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы в одностороннем порядке заявляем, что мы не будем наращивать производство нефти, даже не дожидаясь никаких других решений", — заявил президент Ильхам Алиев в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.