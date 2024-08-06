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Baku Drilling School проведет тренинги для повышения квалификации специалистов BP

Baku Drilling School проведет тренинги для повышения квалификации специалистов BP Бакинская школа бурения (Baku Drilling School) заключила контракт со сроком на три года с компанией bp.
Энергетика
6 августа 2024 г. 15:17
Baku Drilling School проведет тренинги для повышения квалификации специалистов BP

Бакинская школа бурения (Baku Drilling School) заключила контракт сроком на три года с компанией BP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR AQS.

В рамках данного контракта Baku Drilling School предоставит программы по профессиональному обучению в области "Управление буровыми скважинами" и "Иммерсивный (реальный) симулятор", а также учебные программы по человеческому фактору и управлению персоналом.

В SOCAR AQS подчеркнули, что сотрудничество между Бакинской школой бурения и BP - важная веха в энергетической отрасли, подчеркивающая общую приверженность развитию талантов и передового опыта в Каспийском регионе.

Директор Baku Drilling School Нариман Мустафаев отметил, что для школы является честью, что компания BP выбрала данный тренинг-центр для проведения специализированных учебных программ.

Отметим, что Бакинская школа бурения (Baku Drilling School), основанная SOCAR AQS, предлагает специалистам в нефтегазодобывающей отрасли курсы, ориентированные на безопасность, инновационные, эффективные и комплексные программы обучения в соответствии с тенденциями отрасли.

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Версия на азербайджанском языке "SOCAR AQŞ"nin Bakı Qazma Məktəbi bp ilə Üçillik Müqavilə imzalayıb

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