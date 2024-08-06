Baku Drilling School проведет тренинги для повышения квалификации специалистов BP

Бакинская школа бурения (Baku Drilling School) заключила контракт со сроком на три года с компанией bp.

Бакинская школа бурения (Baku Drilling School) заключила контракт сроком на три года с компанией BP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR AQS.

В рамках данного контракта Baku Drilling School предоставит программы по профессиональному обучению в области "Управление буровыми скважинами" и "Иммерсивный (реальный) симулятор", а также учебные программы по человеческому фактору и управлению персоналом.

В SOCAR AQS подчеркнули, что сотрудничество между Бакинской школой бурения и BP - важная веха в энергетической отрасли, подчеркивающая общую приверженность развитию талантов и передового опыта в Каспийском регионе.

Директор Baku Drilling School Нариман Мустафаев отметил, что для школы является честью, что компания BP выбрала данный тренинг-центр для проведения специализированных учебных программ.

Отметим, что Бакинская школа бурения (Baku Drilling School), основанная SOCAR AQS, предлагает специалистам в нефтегазодобывающей отрасли курсы, ориентированные на безопасность, инновационные, эффективные и комплексные программы обучения в соответствии с тенденциями отрасли.