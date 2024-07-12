Баку, Астана и Ташкент подпишут договор о стратегическом партнерстве в сфере зеленой энергии

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют подписать межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Казахстана.
В проекте Соглашения закреплена трехсторонняя договоренность об укреплении сотрудничества в энергетическом секторе, включая чистые и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и энергоэффективность.
Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество: в области передачи и снабжения электроэнергией, произведенной из ВИЭ; определять проекты по производству, транспортировке и торговле экологически чистыми водородом и аммиаком;
В документе также отражены намерения сторон по организации поставок чистой энергии в Европу и в другие регионы, по сотрудничеству в сфере применения новых технологий и развития услуг по повышению энергоэффективности и энергосбережению.
Для выполнения соглашения будет создан Руководящий комитет и рабочая группа, которая будет разрабатывает ежегодные планы сотрудничества.
Соглашение будет заключено на неопределенный срок.
Напомним, что министры энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана 1 мая 2024 года в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем трех республик. Документ предполагает изучение возможности соединения энергосистем трех стран путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспия и на территории других государств для поставок зеленой энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в Европу.