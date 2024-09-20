Бакинский судостроительный завод построит к 2028 году 13 судов

ООО "Бакинский судостроительный завод" (Baku Shipyard), крупнейший и самый современный судостроительный завод в Каспийском бассейне, построит и сдаст 13 судов к 2028 году.

ООО "Бакинский судостроительный завод" (Baku Shipyard), крупнейший и самый современный судостроительный завод в Каспийском бассейне, построит и сдаст 13 судов к 2028 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО.

За 11 лет функционирования завода на нем было построено 11 судов. В настоящее время предприятие работает на полную мощность.

Отметим, что Бакинский судостроительный завод площадью 620 тыс. квадратных метров является крупнейшим судостроительным заводом в Каспийском бассейне. Церемония открытия завода состоялась 20 сентября 2013 года. Он оснащен оборудованием, произведенным в Финляндии, Нидерландах, Германии, Чехии, Южной Корее, Сингапуре и других странах.