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Бакинский судостроительный завод построит к 2028 году 13 судов

Бакинский судостроительный завод построит к 2028 году 13 судов ООО "Бакинский судостроительный завод" (Baku Shipyard), крупнейший и самый современный судостроительный завод в Каспийском бассейне, построит и сдаст 13 судов к 2028 году.
Энергетика
20 сентября 2024 г. 12:13
Бакинский судостроительный завод построит к 2028 году 13 судов

ООО "Бакинский судостроительный завод" (Baku Shipyard), крупнейший и самый современный судостроительный завод в Каспийском бассейне, построит и сдаст 13 судов к 2028 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО.

За 11 лет функционирования завода на нем было построено 11 судов. В настоящее время предприятие работает на полную мощность.

Отметим, что Бакинский судостроительный завод площадью 620 тыс. квадратных метров является крупнейшим судостроительным заводом в Каспийском бассейне. Церемония открытия завода состоялась 20 сентября 2013 года. Он оснащен оборудованием, произведенным в Финляндии, Нидерландах, Германии, Чехии, Южной Корее, Сингапуре и других странах.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər hövzəsində ən böyük gəmiqayırma zavodu 2028-ci ilədək olan planlarını açıqlayıb

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