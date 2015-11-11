​Бакинский нефтеперерабатывающий завод подписал еще один контракт

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Продолжаются мероприятия по реализации проекта реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, на основе свода мероприятий, подготовленных компанией Fluor и ООО SOCAR Foster Viler Engineering Services, привлеченной в качестве проектировщика в целях проведения определенных топографических исследований для проектирования инфраструктуры завода и его территорий, с ООО SOCAR Fugro подписаны контракт и соглашение об оказании услуг.

Помимо SOCAR Fugro, к работам привлечено Управление геологии и геофизики SOCAR. В рамках контракта предусмотрено исследование инфраструктуры всех, в том числе, соседних участков НПЗ, территорий, на которых расположены технические установки (первичной переработки, каталитического крекинга, каталитического риформинга и др.), трубопроводов и кабельных линий, пустых участков, которые в будущем будут использованы под новые установки, а также подготовка итогового отчета и соответствующих карт. Конечные данные будут представлены компании-проектировщику и будут использованы на следующем этапе исследований.

Отметим, что обладающая большим опытом в этой сфере компания SOCAR Fugro выступала в качестве компании-подрядчика в некоторых проектах Госнефтекомпании, в том числе, проектах Сангачальского терминала, Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (ННК).