Бакинский нефтеперерабатывающий завод будет остановлен на капитальный ремонт в октябре

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (БНПЗ) будет остановлен на капитальный ремонт в октябре.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по переработке Давид Мамедов.

"Ежегодный капитальный ремонт, наряду с Бакинским нефтеперерабатывающим заводом, будет проводиться на этилен-полиэтиленовом заводе ПО "Азерикимья". Производство на БНПЗ будет приостановлено на месяц, на этилен-полиэтиленовом заводе - на 40-45 дней. Однако сроки могут измениться в зависимости от хода работ", - сказал вице-президент.

По его словам, если в период остановки производства возникнет дополнительный спрос на бензин Ai-92, он будет импортирован из России, подписание соответствующего соглашения ожидается в следующем месяце: "Соглашение об импорте бензина марки Ai-92 ожидается в следующем месяце. Наиболее выгодным рынком для импорта с точки зрения логистики, цены и качества является Россия. Однако импорт бензина этой марки будет зависеть от внутреннего спроса. Мы считаем, что имеем достаточно запасов бензина. Тем не менее, трудно предугадать внутренний спрос на бензин Ai-92 в летний период. Если показатель потребления бензина будет таким же как в мае, то запасов хватит, и необходимость в импорте отпадет. Однако, если спрос превысит майский показатель, бензин будет импортироваться".