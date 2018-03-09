Бакинская высшая школа нефти и BP запустили новый образовательный проект

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) дан старт курсу "Бизнес-обучение для инженеров" при финансовой поддержке компании BP Azerbaijan.

Как сообщает Report, программа предусмотрена для студентов V курса БВШН.

Проект будет реализован в течение 11 месяцев, с февраля по декабрь этого года. Его стоимость составляет 180 тыс. долларов.

В течение курса студенты расширят свои знания не только в инженерной области, но и в сфере менеджмента и бизнеса. Это создаст условия для более эффективной интеграции будущих выпускников в современную бизнес-среду.

Учебная программа курса будет состоять из 8 основных модулей: навыки презентации и общения, управление проектами, управление временем, лидерство, управление рисками, основы финансирования, бюджет и контроль за расходами, основы управления человеческими ресурсами и навыки ведения переговоров.