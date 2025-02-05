Бакинская ТЭЦ может быть закрыта

Действующая с 1902 года Бакинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) может прекратить работу.

Действующая с 1902 года Бакинская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) может прекратить работу.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР) по декарбонизации сектора отопления в Азербайджане.

По оценкам банка, закрытие Бакинской ТЭЦ и ряда теплосетей может повлиять на деятельность производственных объектов ОАО "Азеристиликтеджхизат", которые снабжаются за счет данной ТЭЦ.

"Инфраструктура компании, включающая 537 котельных и 835 км централизованных теплосетей, устарела и неэффективна. Предстоящее закрытие Бакинской ТЭЦ и других сетей может сократить объем продаж тепла на 30%, что ставит под угрозу устойчивость данных систем. Ситуация усугубляется высоким уровнем износа теплосетей - 460 км трубопроводов эксплуатируются более 20 лет. Отсутствие современной теплоизоляции и приборов учета затрудняет оценку потерь и принятие мер по повышению эффективности", - говорится в отчете банка.

Отметим, что АБР оказывает техническую поддержку в декарбонизации сектора отопления в Азербайджане, выделив 1,1 миллиона долларов США на интеграцию возобновляемых источников энергии.

Напомним, что Бакинская ТЭЦ состоит из двух газотурбинных установок мощностью 53,5 МВт каждая и обеспечивает теплом значительную часть жилых домов в Хатаинском и Низаминском районах столицы. В 2001 году был заложен фундамент газотурбинных установок общей мощностью 107 МВт, а в 2009 году проведен капитальный ремонт станции.