Baker Hughes зафиксировала снижение числа нефтяных буровых установок в США

Число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе снизилось на 11 единиц. Это самое крупное недельное снижение с сентября 2021 года.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе снизилось на 11 единиц. Это самое крупное недельное снижение с сентября 2021 года.

Как передать Report, об этом сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.

При этом на предыдущей неделе число действующих газовых буровых снизилось на 17 единиц, это самое недельное сильное сокращение с июня 2020 года.

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 13-19 мая сократилось на 11 единиц, до 720 единицы, это минимум с мая 2022 года.

По данным Baker Hughes, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 8 единиц, или на 1%. Это первое подобное снижение с апреля 2021 года.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 11 единиц, до 575 единиц (минимум с июня 2022 года), в то время как число газовых установок не изменилось, оставшись на уровне 141 единицы.

Основное снижение пришлось на Техас, где суммарное число установок сократилось на 9 единиц, до 355 единиц на отчетной неделе. Это минимум с мая 2022 года.

Число установок на месторождении Игл-Форд сократилось на 3 единицы, до 59 единиц, это минимум с апреля 2022 года. Число буровых установок в Пермском бассейне снизилось на 4 единицы, до минимума с марта 349 единиц.

Число установок в Нью-Мексико выросло на 1 единицу, до 109 единиц, максимума с февраля.