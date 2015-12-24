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    Baker Hughes: За неделю в США остановлено 9 установок для разведки нефти и газа

    По сравнению с прошлым годом их число сократилось с 1840 до 700

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Количество в США буровых установок, предназначенных для разведки нефти и природного газа, сократилось на текущей неделе на 9 и составило 700. Год назад их насчитывалось 1 840. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в компании Baker Hughes, которая специализируется на сборе информации о состоянии нефтегазовой промышленности.

    По данным фирмы, самое крупное сокращение произошло в штатах Северная Дакота и Вайоминг, где были остановлены шесть установок. Следом идут штаты Арканзас, Луизиана , Аляска, Колорадо и Техас.

    В штатах Калифорния, Огайо, Пенсильвания, Юта и Западная Вирджиния данный показатель не изменился. 

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