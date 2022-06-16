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Baker Hughes прекращает обслуживание оборудования СПГ-проектов в России

Baker Hughes прекращает обслуживание оборудования СПГ-проектов в России Американская Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов "Ямал СПГ" "НОВАТЭКа" и "Сахалин-2" "Газпрома", проектных инженеров со строящегося проекта "НОВАТЭКа" "Арктик
Энергетика
16 июня 2022 г. 08:48
Baker Hughes прекращает обслуживание оборудования СПГ-проектов в России

Американская Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов "Ямал СПГ" "НОВАТЭКа" и "Сахалин-2" "Газпрома", проектных инженеров со строящегося проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. "Коммерсантъ" трактует, что это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов.

Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а "Газпром" и "НОВАТЭК" не находятся под прямыми санкциями США или ЕС, отмечает издание.

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