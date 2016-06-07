​Baker Hughes: Число буровых установок сократилось на 1,3%

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Число буровых установок по добыче нефти и газа по всему миру сократилось в мае 2016 года в месячном выражении на 19 единиц, или на 1,3%, - до 1405 единиц. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. В годовом выражении количество таких установок упало на 722 единицы, или на 33,9%.

В частности, согласно данным компании, этот показатель в США снизился на 29 единиц или на 6,6% в месячном выражении и составил 408 единиц. В Канаде показатель за месяц увеличился на 1 единицу или на 2,4%, до 42 буровых установок. В Латинской Америке число буровых установок сократилось в месячном выражении на 15 единиц или на 7,3% и составило 188 штук.

Количество установок в Европе выросло на 5 штук или на 5,5%, до 95 единиц. На Ближнем Востоке показатель вырос на 1,8% или на 7 установок, до 391 единицы. В Африке число установок увеличилось на 1 штуку или на 1,1%, - до 91 единицы. В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество установок увеличилось на 11 единиц или на 6,1%, - до 190 установок.

Отметим, что компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру.