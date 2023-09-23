О нас

Байрамов: Роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности еще больше расширилась

Байрамов: Роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности еще больше расширилась "Роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности еще больше расширилась. Помимо традиционного поставщика сырой нефти, Азербайджан также превратился в надежного поставщика природного газа.
Энергетика
23 сентября 2023 г. 21:08
Байрамов: Роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности еще больше расширилась

"Роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности еще больше расширилась. Помимо традиционного поставщика сырой нефти, Азербайджан также превратился в надежного поставщика природного газа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

"В то время, когда Европа сталкивается с беспрецедентными проблемами в сфере энергетической безопасности, семь стран получают природный газ из Азербайджана, а в ближайшем будущем это число увеличится до 10 европейских стран", - сказал министр.

Также, Байрамов подчеркнул, что обеспечение чистой окружающей среды и "зеленого" роста стали одним из пяти приоритетов новой национальной стратегии развития страны: "Азербайджан обязался добровольно сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2050 году и создать зону "зеленой" энергетики в Карабахе и Восточном Зангезуре. Прогнозируемое увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников позволит нам стать экспортером "зеленой" электроэнергии в европейские страны".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Azərbaycanın qlobal enerji təhlükəsizliyində rolu daha da genişlənib

Другие новости из категории

Цена азербайджанской нефти упала ниже 100 долларов
Цена азербайджанской нефти упала ниже 100 долларов
23 сентября 2023 г. 10:47
Компания Chevron добилась прекращении забастовки на СПГ-заводах в Австралии
Компания Chevron добилась прекращении забастовки на СПГ-заводах в Австралии
22 сентября 2023 г. 12:59
Азеригаз: Сборы от продажи природного газа населению составили 30 млн манатов
"Азеригаз": Сборы от продажи природного газа населению составили 30 млн манатов
22 сентября 2023 г. 12:25
Число абонентов Азеригаз превысило 2,5 млн
Число абонентов "Азеригаз" превысило 2,5 млн
22 сентября 2023 г. 11:54
Министр: Направление нефтегазовых доходов на диверсификацию экономики увеличивает нашу мощь
ФотоМинистр: Направление нефтегазовых доходов на диверсификацию экономики увеличивает нашу мощь
22 сентября 2023 г. 10:44
Нефть марки Brent подорожала почти до 93,9 долларов за баррель
Нефть марки Brent подорожала почти до 93,9 долларов за баррель
22 сентября 2023 г. 09:39
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
22 сентября 2023 г. 09:10
В этом году объем нефти BTC, транспортируемой по территории Турции, вырос на 6%
В этом году объем нефти BTC, транспортируемой по территории Турции, вырос на 6%
21 сентября 2023 г. 18:26
До 2027 года Азербайджан увеличит ненефтегазовые доходы более чем на 22%
До 2027 года Азербайджан увеличит ненефтегазовые доходы более чем на 22%
21 сентября 2023 г. 17:55
Завтра в двух районах Баку не будет газа
Завтра в двух районах Баку не будет газа
21 сентября 2023 г. 17:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi