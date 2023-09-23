Байрамов: Роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности еще больше расширилась

"Роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности еще больше расширилась. Помимо традиционного поставщика сырой нефти, Азербайджан также превратился в надежного поставщика природного газа.

"Роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности еще больше расширилась. Помимо традиционного поставщика сырой нефти, Азербайджан также превратился в надежного поставщика природного газа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе общих дебатов в рамках 78-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

"В то время, когда Европа сталкивается с беспрецедентными проблемами в сфере энергетической безопасности, семь стран получают природный газ из Азербайджана, а в ближайшем будущем это число увеличится до 10 европейских стран", - сказал министр.

Также, Байрамов подчеркнул, что обеспечение чистой окружающей среды и "зеленого" роста стали одним из пяти приоритетов новой национальной стратегии развития страны: "Азербайджан обязался добровольно сократить выбросы парниковых газов на 40 процентов к 2050 году и создать зону "зеленой" энергетики в Карабахе и Восточном Зангезуре. Прогнозируемое увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников позволит нам стать экспортером "зеленой" электроэнергии в европейские страны".