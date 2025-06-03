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Байрактар: Соглашение по Шафаг-Асиман укрепит энергобезопасность Турции

Байрактар: Соглашение по Шафаг-Асиман укрепит энергобезопасность Турции Байрактар: Соглашение по Шафаг-Асиман усилит энергобезопасность Турции
Энергетика
3 июня 2025 г. 13:54
Байрактар: Соглашение по Шафаг-Асиман укрепит энергобезопасность Турции

Соглашение о приобретении Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO) 30% доли в азербайджанском месторождении Шафаг-Асиман станет значимым вкладом в укрепление энергетической безопасности Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По словам министра, партнерство в рамках этого проекта позволит вывести стратегическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в энергетической сфере на качественно новый уровень.

"Вхождение нашей национальной нефтяной компании TPAO в проект Шафаг-Асиман с долей в 30% - это важный шаг, который не только укрепит энергетическую безопасность Турции, но и внесет весомый вклад в развитие регионального сотрудничества", - подчеркнул Алпарслан Байрактар в своем сообщении в социальной сети Х.

Напомним, сегодня в рамках Бакинской энергетической недели было подписано соглашение о передаче TPAO доли в проекте разработки газового месторождения Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспийского моря. Компания стала партнером Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и британской BP с долей в 30%.

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