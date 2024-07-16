О нас

Байрактар: Баку и Анкара могут сотрудничать в вопросах увеличения поставок газа в Болгарию

Байрактар: Баку и Анкара могут сотрудничать в вопросах увеличения поставок газа в Болгарию Анкара рассматривает возможность сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в вопросах увеличения поставок газа в Болгарию.
Энергетика
16 июля 2024 г. 16:21
Байрактар: Баку и Анкара могут сотрудничать в вопросах увеличения поставок газа в Болгарию

Анкара рассматривает возможность сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в вопросах увеличения поставок газа в Болгарию.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью агентству Bloomberg.

“Турция готова продавать больше природного газа Европейскому Союзу, но ей нужны долгосрочные обязательства, чтобы оправдать необходимые инвестиции в инфраструктуру. Что нам нужно, так это увеличение мощности межсетевого соединения Турция-Болгария, которое в настоящее время может принимать только половину из 7 млрд кубометров газа в год, которые турецкая сторона технически может поставлять", - сказал Байрактар.

Он добавил, что для увеличения объемов поставок газа в Европу посредством интерконнектора “Турция-Болгария” до 10 млрд кубометров в год, Анкара “могла бы работать с SOCAR”.

Министр также называл "замысловатыми" рассматриваемые в настоящее время сценарии альтернативных поставок газа в Европу для замены российского "голубого" топлива.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Alparslan Bayraktar: "Bakı və Ankara Bolqarıstana qaz nəqlinin artırılmasında əməkdaşlıq edə bilərlər"
Версия на английском языке Bayraktar: Baku, Ankara can co-op on increasing gas supplies to Bulgaria

Другие новости из категории

В Насиминском районе Баку возникнут перебои в подаче газа
В Насиминском районе Баку возникнут перебои в подаче газа
16 июля 2024 г. 17:45
МВФ: Цена барреля нефти составит в 2024 году 81,26 доллара
МВФ: Цена барреля нефти составит в 2024 году 81,26 доллара
16 июля 2024 г. 17:12
Байрактар надеется в скором времени договориться по транзиту туркменского газа в Турцию
Байрактар надеется в скором времени договориться по транзиту туркменского газа в Турцию
16 июля 2024 г. 16:04
TotalEnergies и SSE создадут СП в сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей
TotalEnergies и SSE создадут СП в сфере зарядной инфраструктуры для электромобилей
16 июля 2024 г. 13:41
Азербайджан и Израиль обсудили проекты зеленой энергии
Азербайджан и Израиль обсудили проекты зеленой энергии
16 июля 2024 г. 13:10
Поставки российского газа в ЕС за полгода выросли на 24%
Поставки российского газа в ЕС за полгода выросли на 24%
16 июля 2024 г. 12:22
Казахстан реализует проекты по газохимии на 2,7 млрд долларов
Казахстан реализует проекты по газохимии на 2,7 млрд долларов
16 июля 2024 г. 10:37
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 90 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 90 долларов
16 июля 2024 г. 10:10
Цены на сжиженный природный газ из-за жары продолжают расти
Цены на сжиженный природный газ из-за жары продолжают расти
16 июля 2024 г. 10:02
Казахстан планирует в 2024 году увеличить добычу газа на 2,3%
Казахстан планирует в 2024 году увеличить добычу газа на 2,3%
16 июля 2024 г. 09:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi