Байрактар: Баку и Анкара могут сотрудничать в вопросах увеличения поставок газа в Болгарию

Анкара рассматривает возможность сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в вопросах увеличения поставок газа в Болгарию.

Анкара рассматривает возможность сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в вопросах увеличения поставок газа в Болгарию.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в интервью агентству Bloomberg.

“Турция готова продавать больше природного газа Европейскому Союзу, но ей нужны долгосрочные обязательства, чтобы оправдать необходимые инвестиции в инфраструктуру. Что нам нужно, так это увеличение мощности межсетевого соединения Турция-Болгария, которое в настоящее время может принимать только половину из 7 млрд кубометров газа в год, которые турецкая сторона технически может поставлять", - сказал Байрактар.

Он добавил, что для увеличения объемов поставок газа в Европу посредством интерконнектора “Турция-Болгария” до 10 млрд кубометров в год, Анкара “могла бы работать с SOCAR”.

Министр также называл "замысловатыми" рассматриваемые в настоящее время сценарии альтернативных поставок газа в Европу для замены российского "голубого" топлива.