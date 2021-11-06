Байден: У США есть инструменты для нормализации на нефтяном рынке

США при необходимости рассмотрят различные инструменты и задействуют контакты со странами для стабилизации цен на нефтяном рынке.

США при необходимости рассмотрят различные инструменты и задействуют контакты со странами для стабилизации цен на нефтяном рынке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме.

"У нас есть другие инструменты в арсенале, с которыми нам придется иметь дело. Я буду говорить с другими странами в подходящее время, чтобы получить больше энергии в трубопроводе, образно говоря", - отметил президент США. Конкретных деталей возможных действий глава американской администрации не привел.

Страны соглашения ОПЕК+ на встрече в четверг сохранили приверженность своему плану по восстановлению добычи нефти темпами не более чем на 400 тыс. б/с в месяц, несмотря на призывы импортеров, прежде всего США, ускорить снабжение дефицитного рынка. Единая позиция России и Саудовской Аравии заключалась в том, что нарастить производство нефти в текущих условиях больше невозможно из-за сокращения спроса и потенциального падения цен.