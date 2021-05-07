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Байден продлил указ о защите нефтяных компаний США в Ираке

Байден продлил указ о защите нефтяных компаний США в Ираке Президент США Джо Байден еще на год продлил действие изданного в 2003 году указа, вводящего режим чрезвычайного положения для защиты американских нефтяных компаний, работающих в Ираке
Энергетика
7 мая 2021 г. 04:13
Байден продлил указ о защите нефтяных компаний США в Ираке
Джо Байден

Президент США Джо Байден еще на год продлил действие изданного в 2003 году указа, вводящего режим чрезвычайного положения для защиты американских нефтяных компаний, работающих в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее уведомление распространила пресс-служба Белого дома.

"Препятствия для последовательной реконструкции Ирака, восстановления и поддержания мира и безопасности в стране, а также развития политических, административных и экономических институтов в Ираке продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. В связи с этим я продлеваю чрезвычайное положение на один год", - говорится в документе.

Указ был подписан 43-м президентом США Джорджем Бушем - младшим в мае 2003 года. Целью введения чрезвычайного положения было обеспечение юридической защиты интересов американских компаний, действующих в нефтяном секторе экономики Ирака. Кроме того, особые условия были созданы для учрежденного ООН и подконтрольного Вашингтону Фонда восстановления Ирака.

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