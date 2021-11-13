Байден: Объемы нефти на мировом рынке позволяют сокращать ее закупки у Ирана

Администрация США считает, что объемы предложения нефти на мировых рынках по-прежнему позволяют безболезненно сокращать ее закупки у Ирана другими странами.

Администрация США считает, что объемы предложения нефти на мировых рынках по-прежнему позволяют безболезненно сокращать ее закупки у Ирана другими странами.

Как передает Report, об этом говорится в меморандуме, подписанном президентом США Джозефом Байденом.

В документе отмечается, что американский лидер на основании предоставленной ему информации пришел к выводу, что "имеется достаточное предложение нефти и нефтепродуктов из стран, иных, нежели Иран", позволяющее обеспечить "существенное сокращение" объемов закупок топлива у Тегерана "иностранными финансовыми институтами или через таковые". "Я продолжу тщательно следить за этой ситуацией", - указывается в меморандуме, который направлен госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и министру энергетики Дженнифер Грэнхолм.