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Бахтияр Асланбейли: BP стремится продлить срок пиковой добычи на "Шахдениз"

Бахтияр Асланбейли: BP стремится продлить срок пиковой добычи на "Шахдениз" В 2023 году добыча природного газа на месторождении "Шахдениз" в Каспийском море выйдет на пиковый уровень, то есть составит до 25 млрд кубометров газа в год. Оператор проекта BP стремится продлить как можно дольше период пиковой добычи.
Энергетика
27 июля 2023 г. 16:10
Бахтияр Асланбейли: BP стремится продлить срок пиковой добычи на Шахдениз

В 2023 году добыча природного газа на месторождении "Шахдениз" в Каспийском море выйдет на пиковый уровень, то есть составит до 25 млрд кубометров газа в год. Оператор проекта BP стремится продлить как можно дольше период пиковой добычи.

Об этом Report заявил вице-президент ВР по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

По его словам, для выполнения годового прогноза за основу берутся ежедневные показатели: "На месторождении "Шахдениз-2" пиковый уровень добычи достигнет 16 млрд кубометров в год. Целью оператора является продление периода добычи на пике, компания работает в этом направлении".

Б.Асланбейли подчеркнул, что оператор "Шахдениз" и "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), которые являются двумя крупномасштабными проектами BP в Азербайджане, также продолжает разведочное бурение на этих площадях для расширения ресурсной базы.

"Бурение разведочной скважины на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) с целью определения запасов глубокозалегающих газовых пластов уже завершено. В настоящее время идут обсуждения с Госнефтекомпанией Азербайджана SOCAR по техническим и коммерческим параметрам на основе полученных данных", - отметил вице-президент BP Azerbaijan.

Он также рассказал, что сейчас бурение разведочной скважины на месторождении "Шахдениз", которая также должна позволить оценить запасы газа в глубоких пластах, обнаруженных компанией несколько лет назад, продолжается. "Но это годовая программа, результаты будут получены только к концу года, после чего начнется их интерпретация ", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Aslanbəyli: “BP “Şahdəniz”də hasilatın pik həddini uzatmağa çalışır”
Версия на английском языке Bakhtiyar Aslanbayli: BP seeks to extend peak production at Shah Deniz

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