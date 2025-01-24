Бахтияр Асланбейли: Строительство СЭС в Джебраильском районе начнется в 2025 году

Физическое Сюстроительство в Джебраильском районе солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" начнется в текущем году.

Физическое строительство солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраильском районе начнется в текущем году.

Как передает Report об этом сообщил журналистам вице-президент компании BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

"В ноябре 2024 года в рамках COP29 было подписано инвестиционное соглашение по реализации проекта строительства СЭС Шафаг. Очистка территории будущей станции от мин уже завершена, остался процесс сертификации. Отдельно готово технико-экономическое обоснование проекта. В этом году ожидается принятие окончательного инвестиционного решения по строительству станции",- сказал Асланбейли.

Он отметил, что после ОИР будут заключены подрядные контракты (EPC) и выбрано оборудование, и в зависимости от этого уже будут определены сроки строительства станции.

Как сообщалось, 12 ноябре 2024 года в Джебраильском районе состоялась церемония закладки фундамента СЭС "Шафаг" мощностью 240 МВт и подписаны "Инвестиционное соглашение между правительством Азербайджана и компанией "Шафаг (Джебраил) Solar Limited" и "Договор аренды земли между Министерством энергетики Азербайджана и компанией "Шафаг (Джебраил) Solar Limited".

Эта станция является первым проектом солнечной энергетики промышленного масштаба и крупнейшим проектом прямых иностранных инвестиций на освобожденных территориях.

Проект реализуется на основании исполнительного соглашения, подписанного между Министерством энергетики и bp 3 июня 2021 года.

Ожидается, что СЭС "Шафаг" будет производить около 500 млн кВт/ч электроэнергии в год, что означает экономию 120-150 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углерода на 260-330 тыс. тонн в год.

Акционерами СЭС "Шафаг" являются BP, SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания, при этом планируется инвестировать в проект порядка $200 млн.