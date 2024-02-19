Бахтияр Асланбейли: СЭС в Джебраиле будет заложена в этом году

Принятие окончательного инвестиционного решения (ОИР) по проекту строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 240 МВт, который BP планирует реализовать в Джебраиле, ожидается во второй половине этого года.

Об этом Report заявил вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке Бахтияр Асланбейли.

По его словам, сейчас изучаются технические и коммерческие аспекты ОИР, и после принятия окончательного инвестиционного решения будет заложен фундамент солнечной электростанции.

Отметим, что первоначально проект оценивался в 200 млн долларов США. 3 июня прошлого года министерство энергетики и BP подписали исполнительное соглашение о сотрудничестве по оценке и реализации проекта строительства СЭС. Этот документ был подписан в рамках реализации стратегического решения о создании зоны “зеленой энергии” на освобожденных территориях, развития сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане и обязательств по сокращению выбросов углекислого газа до 35% к 2030 году, а также стратегии ВР по превращению в компанию с “чистой нулевой эмиссией” до 2050 года.