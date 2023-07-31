Бахтияр Асланбейли: По структуре "Шафаг-Асиман" решение по дальнейшим действиям не принято

Необходимо пробурить боковое ответвление от ранее построенной разведочной скважины на перспективной структуре "Шафаг-Асиман" для лучшего понимания запасов углеводородов, которые были обнаружены здесь по итогам разведки.
Об этом Report заявил вице-президент ВР по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.
"При бурении первой разведочной скважины были получены данные, потом велась их обработка и далее интерпретация. После завершения интерпретации будет принято решение по боковому стволу", - сказал Б.Асланбейли.
По словам вице-президента, в ходе бурения разведочной скважины были обнаружены углеводороды: "Ведется анализ результатов, полученных при бурении первой скважины, что позволит нам определиться с дальнейшими планами", - добавил он.