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Бахтияр Асланбейли: По структуре "Шафаг-Асиман" решение по дальнейшим действиям не принято

Бахтияр Асланбейли: По структуре "Шафаг-Асиман" решение по дальнейшим действиям не принято Необходимо пробурить дополнительную боковую скважину для лучшего понимания объемов и строения запасов углеводородов на месторождении "Шафаг-Асиман".
Энергетика
31 июля 2023 г. 15:31
Бахтияр Асланбейли: По структуре Шафаг-Асиман решение по дальнейшим действиям не принято

Необходимо пробурить боковое ответвление от ранее построенной разведочной скважины на перспективной структуре "Шафаг-Асиман" для лучшего понимания запасов углеводородов, которые были обнаружены здесь по итогам разведки.

Об этом Report заявил вице-президент ВР по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

"При бурении первой разведочной скважины были получены данные, потом велась их обработка и далее интерпретация. После завершения интерпретации будет принято решение по боковому стволу", - сказал Б.Асланбейли.

По словам вице-президента, в ходе бурения разведочной скважины были обнаружены углеводороды: "Ведется анализ результатов, полученных при бурении первой скважины, что позволит нам определиться с дальнейшими планами", - добавил он.

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