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    Бахтияр Асланбейли: Мы инвестировали более 69 млрд долларов в совместные проекты с нашими партнерами

    © Report

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "За последние 25 лет вместе с нашими партнерами мы инвестировали более 69 млрд долларов в проекты, оператором которых компания является".

    Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли на конференции "Налоги, прозрачность, развитие", организованной министерством налогов.

    По словам Б.Асланбейли, только с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" до сих пор добыто 3,3 млрд баррелей нефти.

    "В то же время государству безвозмездно передано 32 млрд кубометров попутного газа. В рамках проекта "Шахдениз" добыто 89 млрд кубометров газа и 176 млн баррелей конденсата", - добавил представитель BP-Azerbaijan.

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