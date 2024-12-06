Бахтияр Асланбейли: Искусственное ускорение энергоперехода может нанести серьезный ущерб окружающей среде

Искусственное ускорение энергетического перехода может нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Искусственное ускорение энергетического перехода может нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на международной научной конференции "Устойчивая окружающая среда: переход к зеленой энергии" в Баку.

По его словам, энергетический переход означает переход от традиционных источников энергии к возобновляемым:

"Традиционные источники энергии создают большую нагрузку с точки зрения выбросов углерода. При этом возникает необходимость перенаправить баланс на возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер и водород, для удовлетворения растущих энергетических потребностей человечества. Основная цель этого перехода - сократить выбросы в атмосферу.

Скорость перехода является важным аспектом. Часто самая распространенная ошибка в глобальном масштабе - это утверждения о возможности реализации энергетического перехода мгновенно, в короткие сроки. Он должен осуществляться постепенно, потому что искусственное ускорение нанесет большой ущерб окружающей среде и в итоге заставит нас вернуться к традиционным источникам энергии".

Асланбейли также коснулся опыта европейских стран в этой области: "Несколько лет назад европейские страны преждевременно и без расчета необходимых потребностей прекратили добычу угля и работу ядерных реакторов. Однако когда потребление выросло, возобновляемые источники энергии не смогли удовлетворить спрос, и в результате возникла необходимость возобновить производство традиционной энергии".