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Бахтияр Асланбейли: Искусственное ускорение энергоперехода может нанести серьезный ущерб окружающей среде

Бахтияр Асланбейли: Искусственное ускорение энергоперехода может нанести серьезный ущерб окружающей среде Искусственное ускорение энергетического перехода может нанести серьезный ущерб окружающей среде.
Энергетика
6 декабря 2024 г. 13:04
Бахтияр Асланбейли: Искусственное ускорение энергоперехода может нанести серьезный ущерб окружающей среде

Искусственное ускорение энергетического перехода может нанести серьезный ущерб окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на международной научной конференции "Устойчивая окружающая среда: переход к зеленой энергии" в Баку.

По его словам, энергетический переход означает переход от традиционных источников энергии к возобновляемым:

"Традиционные источники энергии создают большую нагрузку с точки зрения выбросов углерода. При этом возникает необходимость перенаправить баланс на возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер и водород, для удовлетворения растущих энергетических потребностей человечества. Основная цель этого перехода - сократить выбросы в атмосферу.

Скорость перехода является важным аспектом. Часто самая распространенная ошибка в глобальном масштабе - это утверждения о возможности реализации энергетического перехода мгновенно, в короткие сроки. Он должен осуществляться постепенно, потому что искусственное ускорение нанесет большой ущерб окружающей среде и в итоге заставит нас вернуться к традиционным источникам энергии".

Асланбейли также коснулся опыта европейских стран в этой области: "Несколько лет назад европейские страны преждевременно и без расчета необходимых потребностей прекратили добычу угля и работу ядерных реакторов. Однако когда потребление выросло, возобновляемые источники энергии не смогли удовлетворить спрос, и в результате возникла необходимость возобновить производство традиционной энергии".

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Версия на английском языке BP: Artificially accelerating energy transition can cause serious environmental damage
Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Aslanbəyli: "Enerji keçidinin süni şəkildə sürətləndirilməsi ətraf mühitə ciddi ziyan vura bilər"

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