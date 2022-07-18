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Асланбейли: BP высоко оценивает доверие правительства Азербайджана к компании

Асланбейли: BP высоко оценивает доверие правительства Азербайджана к компании BP высоко оценивает доверие правительства Азербайджана к компании.
Энергетика
18 июля 2022 г. 11:59
Асланбейли: BP высоко оценивает доверие правительства Азербайджана к компании

BP высоко оценивает доверие правительства Азербайджана к компании.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на церемонии открытия 16-й Бакинской летней энергетической школы, организованной совместно Институтом развития и дипломатии при университете ADA, Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), BP Azerbaijan, Kolin, Мasdar и TotalEnergies

По его словам, BP понимает свою ответственность и старается вносить вклад и в другие проекты, также проявляет интерес к сфере возобновляемой энергетики: "Проекты, которые BP осуществляет в Азербайджане, в основном, разработка блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и проекты разведки, разработки перспективного участка "Шахдениз", оказывают положительное влияние на макроэкономику страны".

В связи с 16-й Бакинской летней энергетической школой он отметил, что эта программа уже много лет является очень успешной: "Я встречался со многими экспертами, окончившими эту школу. Это большой успех программы".

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Версия на английском языке Bakhtiyar Aslanbayli: BP appreciates trust of Azerbaijani government in company
Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Aslanbəyli: "BP Azərbaycan hökumətinin şirkətə etimadını yüksək dəyərləndirir"

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