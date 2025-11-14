Бахтияр Асланбейли: BP ведет переговоры о расширении деятельности в Азербайджане

Британская компания BP ведет переговоры с правительством Азербайджана, Министерством энергетики, Госнефтекомпанией (SOCAR) и другими госструктурами о новых совместных проектах.

Как сообщает Report, об этом в интервью Euronews заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

По его словам, BP гордится вкладом в развитие энергетической инфраструктуры Азербайджана и в становление страны как одного из региональных лидеров энергетического перехода.

Б.Асланбейли напомнил, что BP стала одной из первых международных компаний, пришедших в Азербайджан вскоре после восстановления независимости - в начале 1992 года. За это время компания получила доверие правительства и была привлечена к разработке двух стратегических активов - месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз".

"Если оглянуться назад, путь действительно впечатляет. Цифры говорят сами за себя: с блока АЧГ добыто около 4,5 млрд баррелей нефти, а с месторождения "Шахдениз" - 257 млрд кубометров газа. С порта Джейхан до сих пор на мировые рынки отправлено свыше 6 000 танкеров с нефтью. Помимо нефтегазовых проектов, которыми мы занимаемся совместно с правительством, SOCAR и другими партнерами, мы особенно гордимся новым проектом солнечной энергетики в регионе - СЭС "Шафаг", - отметил Б.Асланбейли.

Он подчеркнул, что проект "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джабраильском районе предусматривает строительство солнечной станции и подачу энергии в национальную энергосистему. Затем эквивалентный объем электроэнергии будет получен на терминале Сангачал для его электрификации.

"Если посмотреть на весь цикл, получается, что компания, работающая в сфере углеводородов, направляет часть доходов от нефтегазовой деятельности на развитие солнечной энергетики. Полученная солнечная электроэнергия будет использована для электрификации терминала Сангачал, что позволит сократить выбросы на 50% в будущем периоде эксплуатации. На пике проекта на площадке будут заняты около 400 человек. Мы уверены, что эта модель может стать примером и для других инициатив", - подчеркнул он.

Б.Асланбейли также отметил, что стратегия BP полностью соответствует целям Азербайджана по декарбонизации.

"Мы продолжаем работу на зрелых месторождениях - АЧГ и "Шахдениз". Но параллельно ведем переговоры с правительством, Министерством энергетики, SOCAR и другими структурами по поводу новых проектов. Недавно мы подписали соглашение о разработке проекта добычи свободного природного газа из глубокозалегающих пластов на АЧГ и ожидаем первые поставки уже в ближайшее время", - сказал он, напомнив, что BP планирует начать добычу deep-gas в первом полугодии 2026 года.

Он также упомянул проект строительства компрессорной станции на месторождении "Шахдениз" стоимостью 2,9 млрд долларов, который позволит поддерживать максимальный уровень добычи газа и обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки.

Отметим, что запасы свободного газа в глубоких пластах АЧГ оцениваются в 4 трлн кубических футов. На первом этапе планируется добывать около 0,5 млрд кубометров газа в год. Объем газа, полученный с первой оценочной скважины, будет продаваться SOCAR.

Работы на шельфе "Шахдениз" начнутся в третьем квартале 2026 года с установки морских опор и будут завершены к 2029 году. В рамках проекта планируется добыть и экспортировать дополнительно 50 млрд кубометров газа и 25 млн баррелей конденсата.

Строительство СЭС "Шафаг" стоимостью около 200 млн долларов должно начаться в этом году и завершиться к середине 2027-го. Проект будет реализован и управляться компанией Lightsource bp - дочерней структурой BP.