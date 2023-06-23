Бахтияр Асланбейли: Азербайджан хочет быть в авангарде в сфере развития ВИЭ

Азербайджан в период перехода к новой энергии, наряду с традиционными энергоресурсами, хочет быть в авангарде в сфере развития альтернативных, возобновляемых энергоресурсов.

Азербайджан в период перехода к новой энергии, наряду с традиционными энергоресурсами, хочет быть в авангарде в сфере развития альтернативных, возобновляемых энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент ВР по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на V Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления в Баку.

"В этом направлении предпринимаются серьезные шаги. В целом, за успехами сегодняшнего дня стоят последовательные политические и экономические решения. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что мы настойчиво стремимся быть первыми в регионе в производстве возобновляемой энергии, сохранять лидирующие позиции. Это также прекрасная возможность. За счет правильно сделанных шагов в области возобновляемых источников энергии мы можем стать энергетическим лидером региона", - отметил он.