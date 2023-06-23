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Бахтияр Асланбейли: Азербайджан хочет быть в авангарде в сфере развития ВИЭ

Бахтияр Асланбейли: Азербайджан хочет быть в авангарде в сфере развития ВИЭ Азербайджан в период перехода к новой энергии, наряду с традиционными энергоресурсами, хочет быть в авангарде в сфере развития альтернативных, возобновляемых энергоресурсов.
Энергетика
23 июня 2023 г. 12:34
Бахтияр Асланбейли: Азербайджан хочет быть в авангарде в сфере развития ВИЭ

Азербайджан в период перехода к новой энергии, наряду с традиционными энергоресурсами, хочет быть в авангарде в сфере развития альтернативных, возобновляемых энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент ВР по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на V Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления в Баку.

"В этом направлении предпринимаются серьезные шаги. В целом, за успехами сегодняшнего дня стоят последовательные политические и экономические решения. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что мы настойчиво стремимся быть первыми в регионе в производстве возобновляемой энергии, сохранять лидирующие позиции. Это также прекрасная возможность. За счет правильно сделанных шагов в области возобновляемых источников энергии мы можем стать энергетическим лидером региона", - отметил он.

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Версия на английском языке Bakhtiyar Aslanbayli: Azerbaijan is eager to be at forefront in development of renewables
Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Aslanbəyli: "Azərbaycan bərpaolunan enerji resurslarının inkişafında da öndə olmaq istəyir"

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