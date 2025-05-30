Бахтияр Асланбейли: 75% реализуемых BP социальных проектов направлены на образование

75% социальных проектов, реализуемых компанией BP в Азербайджане, ориентированы на сферу образования.

75% социальных проектов, реализуемых компанией BP в Азербайджане, ориентированы на сферу образования.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на открытии проекта "Национальная программа" в рамках "Академия 4Sİ".

"Несмотря на то, что мы поддерживаем проекты в области охраны окружающей среды, развития малого и среднего бизнеса, а также популяризации культурного наследия, основное направление остается неизменным - это образование", - отметил он.

Асланбейли подчеркнул, что компанию BP заинтересовал проект "Национальная программа", охватывающий широкий спектр международных обучающих программ.

Он отметил, что стремительное развитие рынка труда требует от каждого человека быстрой адаптации к новым условиям, а качественное образование становится ключевым инструментом в этом процессе.