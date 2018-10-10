Бахрейнский эксперт: Уменьшение резервных мощностей создаст волатильность цены на нефть

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ При условии снижения резервных мощностей производители нефти не смогут активно реагировать на будущий спрос на нефть, что создаст более сильную динамику спроса и предложения на рынке, которая, в свою очередь, увеличит волатильность ее цены.

Об этом заявил Report исследователь Центра стратегических, международных и энергетических исследований Бахрейна Абдулазиз Альдосари.

"Основные причины текущего колебания цен на нефть связаны с предстоящими санкциями США в отношении экспорта иранской нефти. На нефтяном рынке еще предстоит выяснить количество сырой нефти, которую Иран сможет экспортировать в основном в Индию и Китай, и в меньшей степени в другие страны", - сказал Альдосари.

Кроме того, по мнению эксперта, ОПЕК и ОПЕК+, во главе с Саудовской Аравией и Россией, работают над выполнением соглашения на 100%. И в результате снижения экспорта иранской нефти достижение 100-процентного соответствия стало более сложной задачей.

"Увеличение производства в Саудовской Аравии, в других странах Персидского залива, а также в России приведет к сокращению их резервных мощностей по добыче нефти, что в свою очередь, увеличит волатильность цены на нефть", - отметил Абдулазиз Альдосари.

Исследователь Центра стратегических, международных и энергетических исследований Бахрейна Абдулазиз Альдосари Существует риск снижения цен на нефть, связанный с торговлей США и Китая, и замедлением темпов роста мировой экономики, которые могут повлиять на спрос.

Говоря о стабилизации цен, исследователь подчеркнул, что пока очень сложно предсказать направление цен на нефть и то, как они могут стабилизироваться до тех пор, пока санкции США не вступят в силу в ноябре этого года, более того, в этом аспекте очень важна реакция Ирана.

"Но, в общем, с точки зрения рыночных основ, добыча общего рынка идет к спаду. Тем не менее существует риск снижения цен на нефть, связанный с торговлей США и Китая, и замедлением темпов роста мировой экономики, которые могут повлиять на спрос", - сказал исследователь Центра стратегических, международных и энергетических исследований Бахрейна Абдулазиз Альдосари.