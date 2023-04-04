Багдад и Эрбиль достигли соглашения об экспорте нефти из Иракского Курдистана

Центральные власти в Багдаде и правительство автономного региона Иракский Курдистан достигли соглашения об экспорте нефти из этого региона, расположенного на севере Ирака.

Центральные власти в Багдаде и правительство автономного региона Иракский Курдистан достигли соглашения об экспорте нефти из этого региона, расположенного на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал Rudaw.

По его информации, окончательная договоренность относительно возобновления поставок нефти из Иракского Курдистана была достигнута во время переговоров между иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани и главой правительства автономного региона Масруром Барзани, который посещает Багдад.

Как указал на совместной пресс-конференции премьер Иракского Курдистана, "достигнутое соглашение носит временный характер, но все его основные положения будут отражены в бюджете [Ирака] и законе о нефти и газе". Барзани добавил, что "вовлеченность в процесс [достижения соглашения] главы иракского правительства ас-Судани и общая приверженность двух сторон договоренностям гарантирует выполнение соглашения" о возобновлении поставок нефти. По убеждению премьера Иракского Курдистана, "соглашение отвечает интересам всех иракцев".

Со своей стороны ас-Судани заметил, что договоренности с Эрбилем (столица Иракского Курдистана) "призваны решить проблемы всех заинтересованных сторон". По его словам, "прекращение экспорта нефти наносит серьезный удар по общим доходам страны, и мы должны устранить все препятствия для возобновления поставок нефти".

На протяжении последних дней между Багдадом и Эрбилем проходили интенсивные переговоры по достижению соглашения об экспорте нефти Иракского Курдистана через турецкий порт Джейхан. В конце марта Турция временно прекратила импорт углеводородов из Иракского Курдистана, после того как Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже обязал Багдад выплатить Анкаре компенсацию в рамках разбирательства, касающегося экспорта иракской нефти. Арбитражный процесс связан с претензиями Ирака к Турции по поводу того, что она разрешила курдской администрации экспортировать нефть через турецкий порт Джейхан с помощью введенного в строй в 2007 году отдельного трубопровода Киркук - Джейхан. Ирак опротестовал в суде правомочность использования этой магистрали, заявляя, что этот шаг противоречит законодательству.

По данным иракских источников, Багдад на переговорах с Эрбилем о возобновлении экспорта нефти настаивал на том, что сделки должны проводиться исключительно через государственную компанию State Oil Marketing Organization (SOMO), тогда как раньше транспортировку добытых в регионе углеводородов контролировали власти курдской автономии. Иракский Курдистан ежедневно поставлял 450 тыс. баррелей нефти, добытой в регионе, а также на северных месторождениях близ города Киркука.